Grecia: nuovi incendi a Rodi, a Corfù fiamme riprendono forza

Luglio 25, 2023

Atene, 25 lug. (Adnkronos/Dpa) – Le isole greche di Rodi, nel Dodecaneso, e di Corfù, nelle Ionie, continuano a bruciare. A Rodi un nuovo incendio è scoppiato nei pressi del villaggio di Vati, nel sudest dell’isola, intorno a mezzogiorno, spingendo i Vigili del Fuoco a chiedere aiuto con urgenza. Fiamme alte metri si sono diffuse in direzione del villaggio di Gennada, i cui residenti sono stati già evacuati, hanno detto testimoni alla Dpa. “Abbiamo bisogno di aiuto con urgenza, altrimenti entro domani il sud dell’isola sarà completamente bruciato”, ha detto un pompiere.

Nell’area soffiano forti venti ed enormi nuvole di fumo nero oscurano il cielo, ha aggiunto. Tutti i pompieri disponibili sono stati dirottati sul posto, per aiutare a contrastare il rogo. Gli incendi sono scoppiati la settimana scorsa a Rodi, provocando l’evacuazione precauzionale di 19mila persone, tra residenti e turisti. Mentre molti hanno lasciato l’isola sabato scorso, alcuni hanno trovato rifugio in palestre e scuole, trasformate in alloggi di emergenza.

A Corfù, invece, i residenti del villaggio di Loutses, nel nord dell’isola, sono stati evacuati perché gli incendi già in corso hanno ripreso vigore. La Protezione Civile greca ha allertato i residenti via sms. La tv greca mostra turisti che lasciano il villaggio a piedi, mentre alcuni autobus li attendono al limitare dell’abitato per portarli al sicuro. Secondo il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, gli incendi a Corfù sono molto più piccoli di quelli di Rodi, ma la Protezione Civile ha ordinato l’evacuazione del villaggio a titolo precauzionale.