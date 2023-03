Marzo 1, 2023

Kiev, 1 mar.(Adnkronos) – ”Le mie più sentite condoglianze alla presidenza della Grecia e al popolo greco per la perdita di vite umane nello scontro ferroviario nel nord della Grecia”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky su Twitter dopo lo scontro tra un treno passeggeri e uno merci in Grecia. ”Il popolo ucraino condivide il dolore delle famiglie delle vittime. Auguriamo una pronta guarigione a tutti i feriti”, ha aggiunto Zelensky in un post scritto in greco.