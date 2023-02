Greco (Value Track): ‘Nel 2022 Ipo in flessione e Opa in crescita’

Febbraio 9, 2023

Milano, 9 feb. (Adnkronos) – “Lo studio presentato oggi mostra che il 2022 è stato un anno con poche luci e molte ombre a causa del sommarsi di problemi a livello macroeconomico e sistemico”. Così Marco Greco, Managing partner e co-founder di Value Track, a margine della presentazione della quinta edizione dello studio realizzato da Bper Banca in collaborazione con Value Track, svoltasi presso la sede milanese del gruppo bancario.

Secondo Greco questi fattori di turbolenza ”Hanno avuto come risultato un calo dei rendimenti sia azionari che obbligazionari e una scarsa attività di equity capital market, vedendo, invece, un aumento delle Opa, che ci aspettiamo prosegua, in una sorta di ‘onda lunga’, anche nel 2023″.

“Parallelamente, l’aspettativa è quella di un rimbalzo dei corsi azionari, legato al plateau probabilmente raggiunto dai tassi di interesse ufficiali”, ha aggiunto.