Grimaldi (Alis), ‘a LetExpo molti giovani hanno trovato contratti a tempo indeterminato’

Febbraio 7, 2023

Roma, 7 feb. – (Adnkronos) – “Quella del 2022 di LetExpo è stata una grande edizione, con 200 espositori, quattro padiglioni e 45mila persone intervenute. Con l’edizione di quest’anno vogliamo rilanciare e crescere: quest’anno abbiamo già 300 espositori, cinque padiglioni, 60mila mq e ci aspettiamo presenze per oltre 100mila persone. Una grande novità di questa edizione è che ci saranno tre momenti socio-culturali molto importanti, tra i quali una fiera dove c’è il patronato della Presidenza della Repubblica e del Governo italiano che parla di stragi nazi-fasciste”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile (Alis), Guido Grimaldi, a margine della conferenza stampa di presentazione di LetExpo 2023 a Roma.

“L’anno scorso abbiamo avuto mille ragazzi che sono venuti un po’ da tutta Italia per comprendere e capire quali sono le opportunità, quest’anno ce ne aspettiamo 20mila- ha aggiunto- Decine di ragazzi l’anno scorso hanno trovato contratti a tempo indeterminato e noi ci auguriamo che quest’anno questo numero possa aumentare, soprattutto in considerazione di una disoccupazione giovanile che nel nostro Mezzogiorno è pari al 40%. Dobbiamo cercare di lavorare per dare un futuro ai nostri giovani”, ha concluso.