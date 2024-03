Grimaldi (Alis), ‘Italia custode di eccellenze imprenditoriali uniche al mondo’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “In un momento storico segnato da guerre scellerate e instabilità, LetExpo è un’occasione straordinaria per riflettere su valori dell’Italia, facendo emerge l’orgoglio di essere custodi di eccellenze imprenditoriali uniche al mondo”. E’ quanto ha detto il presidente di Alis, Guido Grimaldi, in occasione del suo intervento di apertura della terza edizione di LetExpo, in corso a Verona. “Nel corso della sua storia, l’Italia ha sempre dimostrato una sorprendente capacità di trarre opportunità e diffondere genialità nei momenti di maggiore incertezza. Per questo – ha aggiunto – considero le imprese di Alis esempi di raro patriottismo economico”.

Il settore della logistica dà occupazione “a 6 milioni di persone in Europa, 1,16 milioni in Italia, generando un valore complessivo per il nostro Paese di 100 miliardi di euro e rappresenta il 10% del Pil italiano e il 12% di quello europeo”. Ha proseguito Guido Grimaldi, che ha aggiunto: “Vediamo con preoccupazione la crisi nel Mar Rosso. Gli scambi con la Cina corrispondono a 154 miliardi di euro, pari a 40% del totale import-export che passa nel canale di Suez. La scelta di circumnavigare l’Africa comporta 15 giorni in più, il 200% di extra costi, un aumento delle polizze assicurative per chi sceglie il canale di circa 400mila euro per ogni singolo passaggio, oltre a una grande perdita di traffici per la nostra Italia e i nostri porti”.