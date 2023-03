Grimaldi (Alis): “Numeri straordinari e ampia partecipazione per LetExpo”

Marzo 11, 2023

Verona, 11 mar. (Adnkronos) – “I numeri di questa seconda edizione di LetExpo sono straordinari: 310 espositori, 350 relatori – tra rappresentanti delle Istituzioni ed eccellenze imprenditoriali italiane – e oltre 60mila mq interni, senza dimenticare tutta l’area dedicata all’esterno. Abbiamo più che raddoppiato i numeri dell’edizione passata, la prima, raggiungendo le 100mila presenze”. Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, commentando i risultati della seconda edizione di LetExpo, la kermesse dedicata ai trasporti e alla logistica sostenibile in svolgimento a Veronafiere dall’8 all’11 marzo.

“È stata un’occasione importante per esporre i nostri mezzi di ultima generazione – ha continuato Grimaldi – e siamo molto felici che l’Esercito Italiano, la Marina Militare e i Carabinieri abbiano partecipato con così tanto entusiasmo alla nostra iniziativa”.

Dopo aver commentato i risultati della manifestazione fieristica, Grimaldi ha voluto fare una riflessione sulla disoccupazione, condizione che vivono molti giovani italiani, offrendo una possibile soluzione: “Come è possibile che manchino decine di migliaia di operatori nel settore della logistica e, al tempo stesso, ci siano così tante persone senza un lavoro? Per quale motivo non far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro? La presenza a LetExpo di 50mila giovani che provengono da tutta Italia – conclude Grimaldi – è per noi motivo di grande orgoglio. Formazione, giovani e futuro sono sicuramente le tre parole chiave di questa Fiera”.