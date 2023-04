Grue (P&G Italia): “Integrare pienamente sostenibilità nel modello di business dell’azienda”

Aprile 18, 2023

Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Il contributo di P&G a questo summit è quello di raccontare la nostra visione sulla sostenibilità e quello che stiamo facendo per fare la nostra parte su questo tema molto importante. La sostenibilità ha l’obiettivo di migliorare la vita di tutti oggi e per le generazioni future e le aziende hanno un ruolo fondamentale: devono essere parte della soluzione del problema perché la sostenibilità non deve essere vista come un costo, ma come un’opportunità. Per far questo c’è bisogno di integrare la sostenibilità pienamente all’interno di quello che è il modello di business dell’azienda”. Ad affermarlo è l’amministratore delegato di Procter & Gamble Italia, Paolo Grue, intervenendo in occasione dell’European Innovation for Sustainability Summit a Roma.

“Soprattutto – spiega – perché i consumatori che scelgono i prodotti non si limitano solo a sapere se un prodotto performa bene, ma cercano di capire cosa c’è dietro quel prodotto. Il consumatore vuole vedere cose fatte, non vuole solo sentirsi raccontare storie, quindi bisogna affiancare allo story-telling lo story-doing , cioè avere una narrativa fatta di fatti concreti e noi le facciamo in P&G attraverso tre vettori: il primo, avere un piano di transizione ecologica concreto che tocchi tutti gli elementi della filiera e del ciclo di vita del prodotto; il secondo elemento è fare il nostro ruolo per influenzare le persone ad utilizzare i prodotti in maniera corretta. L’azienda P&G ha il ruolo di informare il consumatore sull’utilizzo più virtuoso dei prodotti. Lo facciamo anche attraverso partnership, e un ultimo, come ogni azienda, dobbiamo ridare indietro al territorio in cui operiamo avendo azioni di cittadinanza d’impresa concrete che aiutino a risolvere i problemi concreti del territorio”, conclude Grue.