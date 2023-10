Gruppo 24 Ore: Cartia d’Asero, ‘pronti a certificazione Confindustria 100% made in Italy’

Ottobre 12, 2023

Milano 12 ott. (Adnkronos) – “Siamo pronti a presentare la prima certificazione delle aziende 100% Made in Italy realizzata grazie ad un lavoro congiunto con Confindustria”. Lo ha annunciato Mirja Cartia d’Asero, amministratrice delegata del Gruppo 24 Ore, intervenendo alla terza giornata del ‘Made in Italy Summit 2023: Boosting Global Competitiveness’ organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in media partnership con Sky Tg24.

Il progetto, spiega l’ad del Gruppo 24 Ore, “attribuisce valore e dà visibilità alle imprese del settore manifatturiero che incarnano i valori dell’eccellenza italiana e rappresentano i tratti distintivi della tradizione industriale del nostro Paese”. La certificazione, precisa la manager, sarà veicolata attraverso “un logo che sveleremo a novembre”.

La certificazione 100% Made in Italy è nata dalla considerazione che il Made in Italy è riconosciuto e amato in tutto il mondo, ha un valore economico importante e come tale va promosso con orgoglio e parallelamente che l’eccellenza nazionale non si limita solo a food, design e fashion ma anche a tantissime realtà industriali del segmento B2B: dal settore chimico al settore meccanico, dagli impianti alla componentistica: “Attraverso la certificazione -sottolinea Cartia d’Asero- le aziende italiane avranno la possibilità di sviluppare ulteriormente il proprio business all’estero e amplificare la propria visibilità attraverso iniziative che verranno messe in campo dal Sole 24 Ore e da Confindustria attraverso canali e network proprietari nazionali ed internazionali”.