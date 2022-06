Gruppo Cap: Russo, ‘accordo con Ance perché fornitori diventino sempre più partner’

Giugno 6, 2022

Milano, 6 giu.(Adnkronos) – “Abbiamo sottoscritto un accordo con Ance, la società di costruttori edili; siamo stati gli unici in Italia ad aver definito alcune regole di ingaggio tra noi e i nostri fornitori con l’idea che diventino sempre più partner”. Lo ha detto Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato del gruppo Cap, a margine della presentazione del bilancio 2021 della utility.

In particolare, spiega Russo, “andremo a riconoscere una serie di costi reali” che fornitori e partner “stanno sostenendo, li aiuteremo nel recuperare i materiali, nel caso dovessero avere delle difficoltà ed eviteremo di applicare delle penali in caso di ritardo, qualora questi ritardi siano correttamente motivati”. D’altro canto “stiamo chiedendo ai nostri partner e fornitori di impegnarsi a mantenere dei prezzi calmierati anche per il futuro, per evitare che ci siano delle speculazioni”. Si tratta, quindi, di “un ruolo di sinergia tra il fornitore e la stazione appaltante”.