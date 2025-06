Gsd snellisce governance, Cda unico con Marco Centenari Ad

3 Giugno 2025

Milano, 3 giu. (Adnkronos Salute) – Il Gruppo San Donato (Gsd), leader della sanità privata tricolore, completa la semplificazione dell’assetto societario e della governance. Un”operazione snellimento’ finalizzata a una maggiore trasparenza organizzativa, funzionale agli obiettivi di efficienza e crescita in Italia e nel mondo. A guidare il nuovo assetto un Cda unico con un nuovo amministratore delegato: Marco Centenari, manager cresciuto all’interno del gruppo, che ha maturato un’esperienza ventennale di gestione ospedaliera e già amministratore delegato dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano.

Si conclude così il percorso intrapreso per snellire e riorganizzare l’assetto societario e la governance del gruppo, hanno annunciato oggi i vertici Gsd in conferenza stampa al Mind (Milano Innovation District) nella sede dell’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio. Nel nuovo assetto – hanno spiegato – la Papiniano S.p.A. custodisce la totalità della Gruppo San Donato S.p.A., che a sua volta detiene la totalità delle società operative italiane e controlla con il 51% le società operative polacche. Snellita e semplificata anche la governance aziendale, così da ottimizzare l’efficienza decisionale e rafforzare la coerenza strategica, in linea con le nuove esigenze su scala globale. Tutti i consigli di amministrazione delle società operative sono stati sostituiti da amministratori unici. Unico Cda quello della Gruppo San Donato S.pA.: presidente Angelino Alfano, vice presidenti Paolo Rotelli, Marco Rotelli e Kamel Ghribi, Ad Centenari, consiglieri di amministrazione Augusta Iannini (magistrato e moglie del giornalista Bruno Vespa) e Nicola Grigoletto (avvocato).

Nelle intenzioni dei vertici, questa nuova organizzazione rispecchia la trasformazione radicale vissuta dal gruppo negli ultimi anni e ne evidenzia la natura e gli obiettivi, con benefici attesi in termini di efficienza e agilità gestionale. “Dopo 11 anni di lavoro, che ci ha permesso di raddoppiare le dimensioni del gruppo e diventare una vera e propria multinazionale della salute – commenta Paolo Rotelli, vice presidente Gsd – completiamo il percorso di razionalizzazione della governance, semplificando maggiormente e rendendo più trasparenti i processi interni, per essere ancora più concentrati sui nostri obiettivi di efficienza e progressione della medicina moderna. Il tutto valorizzando la fedeltà e la crescita dei nostri collaboratori”.