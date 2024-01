Guatemala, Bernardo Arevalo è il nuovo presidente

Gennaio 15, 2024

Città del Guatemala, 15 gen. (Adnkronos) – Il nuovo presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo, ha ufficialmente prestato giuramento. Resterà in carica fino al 2028 insieme alla vicepresidente Karin Herrera. Centinaia di cittadini in Piazza della Costituzione hanno celebrato la sua entrata in carica sventolando bandiere del Guatemala.

Il suo giuramento era stato rinviato per nove ore dal Congresso. Leader del movimento Semilla, 65 anni, Arevalo ha vinto le elezioni fdi giugno con il 61 per cento dei voti a favore.