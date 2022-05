Guerra Ucraina, 007 Gb: “Russia ha perso un terzo forze terra”

Maggio 15, 2022

(Adnkronos) – Guerra Ucraina, la Russia ha perso un terzo delle sue truppe di terra e l’offensiva nel Donbass ha perso slancio e ha un “ritardo notevole”. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra. “Nonostante progressi iniziali su scala ridotta, nell’ultimo mese la Russia non è riuscita a ottenere conquiste territoriali sostanziali, mantenendo livelli di logoramento costantemente elevati. Ora – si legge – la Russia ha probabilmente subito perdite pari a un terzo delle forze di combattimento di terra impegnate a febbraio” quando Vladimir Putin ha annunciato l’ “operazione militare speciale” in Ucraina.

“Le forse russe sono sempre più limitate da capacità compromesse, un morale sempre basso e ridotta efficacia di combattimento. Molte di queste capacità non possono essere rimpiazzate o ricostituite rapidamente e probabilmente continueranno a ostacolare le operazioni russe in Ucraina”, prosegue l’aggiornamento, secondo cui “nelle condizioni attuali” è “improbabile” che “nei prossimi 30 giorni” la Russia “acceleri in modo drastico il ritmo di avanzata”.