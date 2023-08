Guerra Ucraina-Russia, tre droni Kiev abbattuti su Mosca

Agosto 23, 2023

(Adnkronos) – Nuovo attacco con droni ucraini sventato dalla Russia su Mosca, l’ultimo di una serie di raid aerei contro la capitale russa. Questa mattina le difese aeree russe hanno un abbattuto droni ucraini nei distretti di Mozhaisky e Khimki, ha reso noto il ministero della Difesa russo. “Un terzo è stato bloccato prima di schiantarsi contro un edificio in costruzione nel centro della città”, ha detto il ministero in un post su Telegram.

Uno dei tre droni ha danneggiato tre piani della Torre Neva del quartiere di Moscow City, l’11esimo, il 12esimo e il 13esimo piano, con i pannelli di vetro infranti, rende noto l’agenzia Tass. I quattro aeroporti di Mosca sono stati brevemente chiusi.

Da parte loro, le forze russe hanno lanciato la notte scorsa un attacco con droni nelle regioni di Odessa e del Danubio cruciali per l’esportazione del grano. Un incendio è divampato in un silos per il grano ma è stato contenuto dall’intervento dei pompieri, hanno denunciato le autorità ucraine. Nella regione del Danubio sono stati colpiti magazzini e un complesso per le spedizioni. Il raid ha colpito infrastrutture civili, inclusi i granai: lo ha reso noto su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Kiper. L’attacco è durato tre ore. Le forze ucraine hanno distrutto nove droni russi, precisano fonti ucraine.

L’esercito ucraino ha bombardato il centro di Donetsk. Lo riporta la Ria Novosti, precisando che sono state udite tre potenti esplosioni a distanza di un minuto l’una dall’altra. Il sindaco della città sotto occupazione russa, Aleksey Kulemzin, ha confermato sul suo canale Telegram che il centro di Donetsk è sotto massicci bombardamenti.