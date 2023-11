Hackathon Synlab, vince sistema Ai che aiuta pazienti a ricordare terapia

Novembre 9, 2023

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) – Si chiama ‘Y-Doc’ il vincitore della seconda edizione dell’Hackathon organizzato dal Gruppo Synlab, leader europeo dei servizi diagnostici ed esami di laboratorio, nell’ambito di un programma elaborato da Eit Health (European Institute of Innovation & Technology). Il sistema, che con l’aiuto dell’intelligenza artificiale (Ai) assiste i pazienti cronici perché non dimentichino di prendere le terapie, è stato premiato questa mattina al Mind di Milano a conclusione dell’iniziativa ha radunato studenti universitari provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati sul tema ‘Smart and Health City for a better quality of Life’, presentando progetti e soluzioni concrete e smart, ad alto tasso di innovazione, guardando al futuro della salute nei nuovi contesti urbani.

Come progetto vincitore ‘Y-Doc’ verrà presentato a Barcellona dal 30 novembre al primo dicembre 2023, all’interno della finale internazionale degli Eit Health Innovation Days che radunerà i vincitori delle altre edizioni provenienti da 23 Paesi europei. Il sistema Y-Doc, ideato da 7 studenti del campus Biomedico di Roma – spiega una nota – è una piattaforma che supporta i pazienti cronici e i loro caregiver nella gestione quotidiana delle terapie, soprattutto in caso di patologie multiple: si stima infatti che se si raggiungesse l’80% dell’aderenza alle terapie da parte dei pazienti, ci sarebbe un risparmio di circa 11 miliardi di euro, oltre che quasi 200mila decessi in meno ogni anno nel nostro Paese. Il medico curante potrà caricare le prescrizioni sulla piattaforma, che sarà in grado di interagire con tutti i device del paziente, dal cellulare, allo smartwatch fino agli assistenti vocali, minimizzando così la possibilità di dimenticarle. Grazie all’intelligenza artificiale, Y-Doc risponde inoltre a qualsiasi dubbio del paziente circa le proprie terapie, restituendo indicazioni in tempo reale su modalità di assunzione o effetti collaterali, prendendo le informazioni esclusivamente dai foglietti illustrativi approvati.

“Questa seconda edizione degli i-Days – afferma Andrea Buratti, Ceo di Synlab Italia – ci ha portato, ancora una volta, a venire in contatto con l’entusiasmo di tanti ragazzi e il valore di partner d’eccellenza, con i quali condividere idee e prospettive sul futuro della Sanità all’interno di un mondo che cambia rapidamente scenari ed equilibri. Come Synlab – continua Buratti – siamo al lavoro ogni giorno per supportare al meglio tutta la filiera della salute e i pazienti, perché siano davvero protagonisti del proprio benessere, favorendo un approccio sempre più integrato, con servizi e strumenti sempre più digitali, smart e inclusivi. In questo contesto, i giovani talenti giocano un ruolo per noi essenziale: abbiamo bisogno del loro contributo e della loro energia per accelerare il percorso di innovazione che abbiamo intrapreso”.

Gli Eit Health i-Days di Synlab si sono svolti con il supporto di partner di rilievo: Cariplo Factory, Federeted Innovation @MIND, Università di Napoli Federico II, Roche, Novartis coinvolti per l’occasione in attività di mentorship, tutorship e giuria. Per tutti i partecipanti ci sarà la possibilità di essere selezionati per tirocini o tesi aziendali: in Italia Synlab aprirà appositamente almeno 10 opportunità nell’ambito dei progetti aziendali di marketing, sales, project management & lean manufacturing, Hr e finance. A questi progetti di tirocinio – conclude la nota – si aggiungerà la possibilità di essere scelti all’interno di percorsi di selezione tradizionale, sia durante che al termine degli studi, per lavorare nell’azienda.