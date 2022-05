Hard Rock Cafe torna a Didacta con il progetto ‘School of Hard Rock’

Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. – (Adnkronos) – Dal 20 al 22 maggio Hard Rock Cafe parteciperà alla quinta edizione di Fiera Didacta Italia a Firenze, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola con il progetto internazionale “School of Hard Rock”, un percorso didattico innovativo e originale che punta a far conoscere la storia della musica ai ragazzi attraverso un’esperienza immersiva tra i cimeli delle star più amate al mondo e gli aneddoti custoditi nei templi europei dei rock. La presenza di Hard Rock Cafe a Didacta è un’occasione di ripartenza anche per presentare le proposte di intrattenimento e i menù di tutti i cafe d’Europa pensati appositamente per i gruppi di studenti in visita nelle città e capitali europee, da Parigi a Barcellona, da Edimburgo a Praga, fino allo storico cafe di Londra nato nel 1971.

I tre cafe italiani di Firenze, Roma e Venezia presenti con lo stand n.A34 al piano Attico del Padiglione Spadolini alla Fortezza da Basso, durante i giorni della fiera illustreranno, infatti, oltre al programma didattico per l’anno scolastico 2022/2023 anche i menù e le offerte Hard Rock Cafe perfetti per gite o visite didattiche da vivere nei templi italiani del Rock e in giro per i cafe d’Europa.

School of Hard Rock è un programma a tutto tondo al servizio delle giovani generazioni, un’autentica esperienza formativa, studiata per essere divertente e interessante, ma anche e soprattutto per far pensare. Il percorso didattico si svolge all’interno dei cafe e accompagna i ragazzi in un viaggio dagli anni Cinquanta fino a oggi, utilizzando la musica e le icone del rock come riflesso dei più importanti cambiamenti sociali, culturali e politici degli ultimi anni, il tutto raccontato con curiosità, video musicali e quiz a premi per stimolare l’interazione, lo scambio e la condivisione, in un mondo sempre più social dove parlare, e parlarsi, diventa fondamentale.

Un’occasione per coniugare l’esperienza della gita scolastica con appuntamenti di spessore, come una lezione fuori dagli schemi canonici tra gli oggetti e ricordi appartenuti ad artisti come John Lennon, The Beatles, Jimi Hendrix e tanti altri. Per questo Hard Rock Cafe, nel corso degli anni, ha stretto rapporti di collaborazione anche con famose scuole di inglese presenti a Firenze, Roma e Venezia per allargare e far arrivare ad un ampio pubblico l’offerta di School of Hard Rock.

Nei programmi 2022/2023 ‘School of Hard Rock’ dei tre cafe di Firenze, Roma e Venezia sono previsti moduli dedicati alla storia del Rock, con focus sugli eventi sociopolitici contestualmente avvenuti, alle donne, ai brani e alle band leggendarie della musica rock, come i focus dedicati ai Beatles e tra le novità anche i moduli dedicati alla sostenibilità ambientale e ai temi dell’Agenda 2030. Accanto a questi temi Hard Rock Cafe propone per gli studenti degli Istituti per il Turismo e per i servizi Alberghieri dei momenti dedicati alla scoperta delle tecniche di gestione della sala bar, della ristorazione e brevi cenni anche sull’arte della mixology.

I programmi dettagliati dei tre cafe italiani saranno disponibili nello stand di Hard Rock Cafe a Didacta, insieme alle offerte e alle proposte per gruppi scolastici dei cafe europei di Amsterdam, Anversa, Atene, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Colonia, Copenaghen, Edimburgo, Glasgow, Lisbona, Londra Old Park Lane, Londra Piccadilly Circus, Manchester, Monaco di Baviera, Nizza, Parigi, Praga, Siviglia, Vienna.