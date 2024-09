Hard Rock Café, torna ‘School of Hard Rock’ con sconti per studenti e lezioni interattive

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – In occasione del ritorno sui banchi di scuola, gli Hard Rock Cafe di Firenze, Roma e Venezia presentano una serie di iniziative dedicate agli studenti, che vanno oltre la semplice esperienza gastronomica e si immergono nella ricca cultura musicale. A partire da sconti speciali per gli studenti sulla propria linea di merchandising: dalle iconiche T-shirt alle felpe, fino agli accessori, che per i ragazzi saranno in promozione esclusiva fino al 20% in meno.

E ancora: anche per quest’anno scolastico torna il programma ‘School of Hard Rock’. Una serie di lezioni interattive che raccontano la storia del rock, le sue icone e il suo impatto culturale e sociale. Attraverso l’uso di strumenti didattici innovativi, esperti di musica guidano, infatti, gli studenti in un viaggio affascinante tra generi, epoche e artisti che hanno rivoluzionato la musica e influenzato intere generazioni. I valori della musica, insomma, nelle tre città d’arte più belle d’Italia Firenze, Roma e Venezia dov’è possibile coniugare l’esperienza della gita scolastica con appuntamenti di spessore, come una lezione fuori dagli schemi canonici, e che sempre più insegnanti scelgono per i propri alunni anche per le uscite didattiche giornaliere.

Il percorso didattico si svolge all’interno dei cafe, con la possibilità di fare lezione in lingua inglese, e accompagna i ragazzi in un viaggio dagli anni ’50 a oggi, utilizzando la musica e le icone del rock come riflesso dei più importanti cambiamenti sociali, culturali e politici degli ultimi anni, il tutto raccontato con curiosità, video musicali e quiz a premi per stimolare l’interazione, lo scambio e la condivisione, in un mondo sempre più social dove parlare, e parlarsi, diventa fondamentale. A rendere ancora più piacevole questo viaggio anche proposte di menù pensate apposta per i gruppi e scontistiche speciali sul merchandise presente nei rock shop dei tre cafe. Con queste iniziative, Hard Rock Cafe invita gli studenti a entrare a far parte di una leggenda che continua a ispirare milioni di persone in tutto il mondo.