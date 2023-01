Hong Kong: Cina nomina rappresentante principale l’intransigente Zheng Yanxiong

Gennaio 16, 2023

Pechino, 16 gen. (Adnkronos) – La Cina ha nominato il capo dell’ufficio per la sicurezza nazionale di Hong Kong come suo massimo rappresentante, segno che Pechino rafforzerà il suo controllo sulla città. In un avviso il Consiglio di Stato ha infatti comunicato che Zheng Yanxiong, 59 anni, sostituisce un altro intransigente, Luo Huining, 68 anni, come capo del massimo ufficio di rappresentanza di Pechino a Hong Kong. Come direttore dell’Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale a Hong Kong, Zheng è stato tra i funzionari cinesi e di Hong Kong sanzionati dagli Stati Uniti per aver minato l’autonomia e le libertà dell’ex colonia britannica. L’ufficio, che ha ampi poteri per indagare sui casi più importanti e supervisionare l’attuazione da parte del governo di Hong Kong della legge sulla sicurezza nazionale, è stato istituito ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale.

La Cina ha imposto alla città una legge sulla sicurezza nazionale nel giugno 2020 per reprimere le proteste di massa a favore della democrazia, durate mesi e spesso violente, iniziate nel 2019. La legge punisce gli atti di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere. Il massimo leader di Hong Kong, John Lee, ha elogiato Zheng per “coordinare, supervisionare e guidare” il governo della città nel lavoro di sicurezza nazionale e ha detto che avrebbe collaborato con lui per promuovere “l’integrazione di Hong Kong nello sviluppo nazionale”, ha riferito il China Daily. Zheng è noto per aver represso le proteste di massa del 2011 a Wukan, un villaggio nella provincia meridionale del Guangdong, al confine con Hong Kong.