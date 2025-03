HONOR svela ALPHA PLAN al MWC 2025: 10 miliardi per l’Ecosistema AI

3 Marzo 2025

(Adnkronos) – Con un’audace mossa strategica annunciata oggi al Mobile World Congress, il gigante tecnologico globale HONOR ha lanciato l’HONOR ALPHA PLAN, una visione rivoluzionaria per trasformare la società da semplice produttore di smartphone a leader a livello mondiale nell’arena dei dispositivi AI. Questo ambizioso piano è sostenuto da un investimento di 10 miliardi di dollari previsti per i prossimi cinque anni.

L’iniziativa prende il via con l’introduzione di uno smartphone all’avanguardia, progettato per rivoluzionare l’interazione tra uomo e dispositivo, e per connettere gli utenti all’ecosistema AI in modi precedentemente inimmaginabili. Il progetto si propone di ridefinire il hardware tradizionale, integrando l’intelligenza artificiale nei dispositivi come telefoni, PC, tablet e wearable con tecnologie avanzate.

Nel suo discorso programmatico al MWC di Barcellona 2025, il CEO di HONOR, James Li, ha invitato i partner del settore ad espandere le proprie competenze in materia di intelligenza artificiale e a creare una piattaforma per una più ampia gamma di dispositivi in grado di gestire l’intelligenza artificiale.

“Invito tutti a unirci per affrontare le numerose sfide e opportunità offerte dalla tecnologia AI. È fondamentale che il settore adotti un approccio realmente aperto, favorisca una collaborazione fluida tra diversi sistemi operativi e sviluppi un ecosistema di dispositivi AI incentrato sulla condivisione del valore”.

“È ormai evidente che la rivoluzione dell’IA ridefinirà il paradigma dell’industria dei dispositivi, rivoluzionando come mai prima d’ora la nostra produttività, la società e persino la cultura. Per questo, è fondamentale collaborare per valorizzare al massimo il potenziale umano e accogliere il futuro dell’intelligenza connessa.”

“HONOR compie il primo passo con un investimento di 10 miliardi di dollari nel nostro nuovo ALPHA PLAN, a testimonianza della nostra fiducia nel potenziale dell’ecosistema dei dispositivi AI” ha dichiarato Li.

I rappresentanti di Google, Qualcomm, Orange, Telefónica, CKH Group e Vodafone si sono uniti a Li sul palco per officiare la cerimonia di accensione dell’albero. Illuminando un albero di luce che rappresenta l’ecosistema e i dispositivi AI, la cerimonia ha simboleggiato la collaborazione tra i partner del settore per sviluppare congiuntamente l’ecosistema di dispositivi AI che servirà tutti i consumatori del mondo.

“Oggi HONOR ha svelato una visione ambiziosa per un futuro in cui l’AI sarà il cuore di ogni esperienza d’uso dei dispositivi. Siamo entusiasti di collaborare con HONOR per integrare la nostra tecnologia nella prossima generazione di dispositivi AI”, ha dichiarato Alex Katouzian, Group General Manager, Mobile, Compute & XR (MCX), Qualcomm Technologies, nIc.

“La collaborazione è il filo che intreccia l’ecosistema aperto dell’IA. Siamo entusiasti di unirci a HONOR e ad altri partner del settore per guidare questa rivoluzione tecnologica. Grazie a una cooperazione più stretta che mai, stiamo integrando profondamente Gemini nelle VARIE soluzioni, aprendo nuove possibilità finora inesplorate, il tutto garantendo la sicurezza dei dati e la privacy degli utenti”, ha dichiarato Matt Waldbusser, Managing Director, Global Solutions and Consumer AI, Google Cloud.

HONOR si impegna a guidare il settore verso la sostenibilità, mirando a raggiungere la neutralità carbonica delle operazioni entro il 2040 e estendendo questo obiettivo all’intera catena di fornitura e ai prodotti entro il 2050.

Innovazioni e Nuovi Prodotti all’Avanguardia

Nel quadro dell’ALPHA PLAN, HONOR ha anche presentato nuove tecnologie AI, tra cui un agente mobile personale basato su interfaccia grafica e nuovi strumenti di imaging AI denominati AIMAGE. Queste innovazioni promettono di migliorare la versatilità e l’intuitività dei dispositivi HONOR nel mercato globale.

Inoltre, i nuovi prodotti presentati includono l’HONOR MagicBook Pro 14 AI PC, l’HONOR Pad V9, l’HONOR Watch 5 Ultra e gli HONOR Earbuds Open, ciascuno progettato per integrare e sfruttare al massimo le capacità dell’intelligenza artificiale, migliorando l’esperienza utente in modi rivoluzionari.

Tra il 3 e il 6 marzo, i visitatori al MWC di Barcellona avranno l’opportunità unica di esplorare lo stand HONOR, situato nel padiglione 3 della Fira Gran Via.