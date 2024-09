Ia: a Napoli la General Conference di Fair, punto su interventi in ambito Pnrr

23 Settembre 2024

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Si svolge lunedì 23 e martedì 24 a Napoli la General Conference di Fair – Future AI Research, il partenariato esteso che realizza gli interventi sull’intelligenza artificiale finanziati nell’ambito del Pnrr. A metà del percorso triennale del progetto, Fair riunisce la sua comunità scientifica per un evento scientifico e di disseminazione che vuole raccontare i risultati di ricerca del partenariato alla società civile, al mondo delle aziende e dei professionisti, agli studenti”. Si legge in una nota.

“A partire da lunedì mattina alle 11 sul palco del Royal Hotel Continental di Napoli, sede dell’evento, dopo i saluti istituzionali del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso (videomessaggio) e della Prof. Maria Chiara Carrozza, Presidente Cnr, si alterneranno le varie sessioni di approfondimento sui diversi temi di ricerca di Fair, dalla computer vision ai large language models, dal machine learning alla human-hybrid AI, senza trascurare l’aspetto delle regole, con una sessione specifica dedicata all’AI Act che vedrà anche l’intervento dell’On. Brando Benifei, europarlamentare che ha lavorato proprio alla stesura della legge europea sull’AI”.

“Lunedì pomeriggio, a partire dalle ore 17, spazio a ‘Next Generation AI – La ricerca italiana per l’intelligenza artificiale’, talk show realizzato in collaborazione con l’Osservatorio sull’IA di Ansa e condotto dal giornalista Alessio Jacona. Sul palco per dialogare sul presente e il futuro della via italiana all’AI ci saranno i protagonisti della ricerca di Fair, le aziende coinvolte nel progetto e ospiti prestigiosi come il Sottosegretario all’Editoria On. Alberto Barachini e l’Amministratore Delegato di Ansa Stefano De Alessandri. Si parlerà delle sfide dell’AI nel campo dell’editoria, in particolare sul tema dei Large Language Models, dell’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società e sui pregiudizi di genere, di AI e salute, con i contributi di Fair alla ricerca sulle malattie neurodegenerative e la visione delle aziende partner Bracco Imaging e Lutech, di rischi e opportunità per le imprese, con i contributi di Leonardo SpA, Intesa San Paolo e Deloitte, tutte aziende parte della Fondazione Fair, di un nuovo progetto per l’educazione grazie all’AI realizzato in Fair dal Politecnico di Milano. Ad aprire e chiudere sul palco il Presidente di Fair Giuseppe De Pietro e il Presidente del Cts Fair Marco Conti.