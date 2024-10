Ia al centro del dibattito nella seconda giornata di StatisticAll con le politiche pubbliche

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. – (Adnkronos) – Un venerdì di dati, dibattiti e scoperte, ma anche di spettacoli e laboratori per bambini, quello in programma nella seconda giornata di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia a Treviso. Protagonisti l’intelligenza artificiale e gli algoritmi analizzati da prospettive diverse e con un focus sulle imminenti sfide per l’Europa, il riformato Patto di stabilità, il Registro sulla disabilità dell’Istat, la globalizzazione e le nuove strategie di dazi e sanzioni. Tra gli ospiti che interverranno nei talk della giornata, Claudia Colla, capo della rappresentanza della Commissione europea; Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità; Giovanni Savio, direttore centrale per la contabilità nazionale dell’Istat; Tito Boeri, economista ed ex presidente dell’Inps; Diletta Huyskes, guru dell’Ia. Per concludere, in Piazza Borsa, ‘Nulla è per caso. Date e numeri raccontano l’Europa’ con il numerologo Mattia Casarin.

L’invito per venerdì 18 ottobre è un’immersione nel mondo dei dati e della statistica. La decima edizione di StatisticAll, infatti, entra nel vivo con un cartellone di appuntamenti che dall’economia alla geopolitica, dalle nuove tecnologie alle politiche sociali coinvolgeranno il pubblico in una riflessione condivisa sull’attualità e sul tema portante di quest’anno: ‘Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro dei dati in Europa’. Ospite della manifestazione, nel pomeriggio alle 18.30, anche Tito Boeri che risponderà a Davide Colombo nell’ambito di ‘Valutare le politiche pubbliche partendo dai dati’. Boeri è professore e direttore del dipartimento di economia dell’Università Bocconi di Milano, ed è stato senior economist all’Ocse, consulente del Fmi, della Banca Mondiale, della Ue, dell’Ilo e del Governo italiano, oltre che presidente dell’Inps fino al 2019.

StatisticAll è noto anche per i suoi Caffè e Spritz Statistici. Quello del venerdì alle 18 sarà dedicato a ‘Tecnologie della rivoluzione: intelligenza artificiale, algoritmi e le sfide per l’Europa’. L’esperta di Ia Diletta Huyskes e Giovanni Prattichizzo ripercorreranno insieme la storia della tecnologia e come essa può determinare fenomeni di esclusione sociale e di ingiustizie, ma guarderanno pure al futuro tra strumenti perduti e ancora possibili.

I più giovani protagonisti di diversi appuntamenti della kermesse; per gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado sono costruiti 11 laboratori ed eventi solo nella giornata di domani, tenuti alla BRaT – Biblioteca dei Ragazzi, nelle sedi dell’Università Cà Foscari Venezia e in Piazza dei Signori. Il venerdì sera si chiuderà, poi, con lo show, presentato in esclusiva a StatisticAll, ‘Nulla è per caso. Date e numeri raccontano l’Europa’ di Mattia Casarin, che in maniera divertente ci farà scoprire il significato degli eventi e delle scelte ad essi collegate sotto la lente di ingrandimento della numerologia Pitagorica. Se le date nascondessero già una risposta? E se i numeri collegati alla storia d’Europa avessero un senso ben preciso? Non resta che scoprirlo alle 21.30 in Piazza Borsa.