Ia: al via sperimentazione del System User Knowledge di Ai4i

26 Maggio 2025

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Ha preso il via oggi, presso il Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino, il ciclo di incontri Ai4Real, promosso dall’Istituto di Intelligenza Artificiale per l’Industria (AI4I) con Unione Industriali Torino e Fondazione Piemonte Innova. L’iniziativa, che si propone di favorire l’incontro tra fornitori di soluzioni avanzate basate su intelligenza artificiale e imprese industriali del territorio, si configura come una prima sperimentazione operativa del modello di matchmaking tra domanda e offerta promosso da AI4I attraverso il System User Knowledge (Suk). Si legge in una nota.

Il primo appuntamento è stato dedicato a manutenzione predittiva e logistica di produzione, con la presentazione di use case concreti da parte di startup e aziende tecnologiche attive sul territorio. Dopo i saluti istituzionali di Marco Gay (Presidente Unione Industriali Torino), Fabio Pammolli (Presidente AI4I), Antonio Emilio Calegari (Direttore AI4I) e Laura Morgagni (Direttrice Fondazione Piemonte Innova), l’incontro è proseguito con due sessioni tematiche moderate da Vittorio Di Tomaso, Presidente del Gruppo Digital Technologies di Unione Industriali Torino.

Durante la sessione sulla manutenzione predittiva sono intervenuti Jacopo Piana (Cec di Quick Algorithm) e Davide Mazzucchi (Cto di Zirak). A seguire, la sessione sulla logistica ha visto protagonista Diego Gosmar, Head of AI di Tesisquare®, che ha illustrato applicazioni e risultati ottenuti grazie all’impiego di soluzioni intelligenti nei flussi logistici aziendali. Ai4Real è per AI4I uno strumento concreto per innovare le soluzioni di trasferimento tecnologico e di orientamento delle imprese verso l’adozione di soluzioni AI, con l’obiettivo di estendere progressivamente l’iniziativa su scala nazionale. Il prossimo appuntamento è in programma per il 19 giugno, in collaborazione con Confindustria Piemonte.