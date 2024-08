Ia: Ascani, ‘bocciato governo Meloni, investimenti assenti’

30 Agosto 2024

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “Sull’intelligenza artificiale il governo Meloni non rasenta la sufficienza. Basta sfogliare il provvedimento a costo zero redatto in fretta e furia dal suo esecutivo in vista del G7 per rendersene conto. Non investendo seriamente in tecnologie e competenze, la destra miope e sconsiderata rischia di frenare questa straordinaria opportunità di progresso e di lasciare indietro l’Italia”. Così Anna Ascani, vicepresidente Pd della Camera dei deputati, intervenendo al panel ‘Intelligenza artificiale, rischi e opportunità’ alla Festa nazionale dell’Unità a Reggio Emilia.

“Per garantire uno sviluppo responsabile e sostenibile dell’IA, il nostro Paese deve fare molto di più e meglio. Mettendo al centro le persone, con i loro diritti e le loro libertà. Utilizzando questa incredibile tecnologia per migliorare la nostra quotidianità, il nostro approccio al lavoro, la nostra democrazia. Questo, per me, significa governare l’intelligenza artificiale: mettere la tecnologia al servizio del cittadino e non viceversa”, ha concluso.