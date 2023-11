Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov.(Adnkronos) – “Salve a tutti! Io non esisto e non sono mai esistita, sono una creazione di un sistema di intelligenza artificiale, ma ho un messaggio importante per voi”. E’ un avatar, un’affascinante ed elegante donna dai capelli raccolti, a dare appuntamento a ‘Idia’, l’evento organizzato dal M5S domani, a partire dalle 11 al Talent Garden di Roma, per scoprire insieme “i rischi, l’impatto e il futuro dell’intelligenza artificiale”. Rilanciata sui canali social del leader M5S, Giuseppe Conte, l’avatar nata dal progetto pentastellato invita tutti a non mancare all’appuntamento.

L’evento parte fin dal mattino con workshop, tavoli di lavoro tematici e un’area espositiva aperta al pubblico, per giungere al pomeriggio con gli interventi dei diversi esperti, stakeholder e rappresentanti di settore in uno spazio dedicato alla condivisione e all’analisi approfondita dei rischi e delle opportunità legati all’IA. In chiusura è previsto l’intervento dell’ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle.