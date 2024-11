Ia, Barachini: “Deep fake altera equilibri democratici”

19 Novembre 2024

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Il deep fake è il “vero grandissimo pericolo rispetto alla democrazia mondiale, perché si alterano gli equilibri democratici, si altera la capacità del cittadino di formarsi una coscienza civile”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, nel corso del convegno ‘Trasformazione digitale, dentro l’Ai’, organizzato da Adnkronos, ricordando come il governo non solo “si è allineato all’iniziativa europea dell’Ai Act, ma ne ha anticipato i contenuti” con il decreto legislativo approvato nei mesi scorsi dal Cdm e che prevede il reato per l’utilizzo del deep fake.