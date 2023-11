IA, Barbara Gallavotti: “Non può farci concorrenza in terreni come la creatività”

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – “Pensiamo che l’AI sia una nostra concorrente e che in qualche modo ci assomigli. L’intelligenza artificiale è uno strumento straordinario, ma per come è disegnata non può farci concorrenza in terreni come la creatività, per esempio. Per creatività intendiamo il saper rompere le regole e le macchine non lo possono fare”. Sono le parole di Barbara Gallavotti, conduttrice di Quinta Dimensione su RAI3, a margine dell’evento dell’Innovation Summit 2023 svoltosi al MAXXI di Roma, nel pomeriggio del 28 novembre. Nel corso dell’appuntamento periodico di Deloitte, giunto alla 6° edizione, che approfondisce l’evoluzione e l’impatto dell’innovazione su cittadini, imprese e sul nostro pianeta, riunendo i più illustri rappresentanti della business community, delle istituzioni, del mondo dell’università e della ricerca, sono state presentate in anteprima le evidenze dell’ultima ricerca di Deloitte sull’AI in Italia.

La giornalista e divulgatrice scientifica indica il miglior modo di fare comunicazione sull’intelligenza artificiale, così da aiutarla nel prendere piede più velocemente nella vita di tutti i giorni: “Credo che la sfida della divulgazione dell’AI sia, da una parte, nel far capire che è uno strumento che ha tante sfaccettature. Non esiste solo un’intelligenza artificiale – conclude Gallavotti – ma ne esistono diverse a seconda delle funzioni per cui sono state pensate. Dall’altra parte, si tratta della difficoltà di accettare il fatto che stiamo raccontando qualcosa che sta cambiando. L’AI è una grande frontiera tecnologica e le frontiere vanno avanti”.