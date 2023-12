Ia: Bernini, ‘a monte e a valle ci devono essere intelligenze umane’

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – “Tratteremo l’intelligenza artificiale come governance, a monte e a valle ci devono essere intelligenze umane, che programmano, tirano le fila e fanno sintesi. Ed è esattamente su questo che lavoreremo durante il nostro G7 – Ricerca e Innovazione che si terrà a Bologna”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, parlando alla Farnesina a margine della sessione sull’intelligenza artificiale della XVI Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori.

“I prossimi impegni del Governo – ha aggiunto – si concentreranno su macrotemi che hanno come comune denominatore l’intelligenza artificiale. Come la mobilità sostenibile, l’agricoltura tecnologica, le terapie geniche, i farmaci a tecnologia Rna, la biodiversità: temi che ci impegnano nell’andare sempre più veloci e a portare in Italia sempre più ricercatori, non solo quelli italiani che se ne sono andati, ma anche quelli stranieri, che vengano a fare ricerca di qualità nel nostro Paese”.