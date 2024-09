Ia: Bernini, ‘strumento al centro del quale c’è sempre intelligenza umana’

25 Settembre 2024

Siracusa, 25 set. (Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale non è un soggetto ma è uno strumento al centro del quale c’è sempre la persona e l’intelligenza umana. Noi dobbiamo iniziare a ragionare in maniera algoritmica, dobbiamo imparare a fare training per ottenere i nostri obiettivi, perché a monte dell’Ia ci sarà sempre una intelligenza umana”. Lo ha detto la ministra per la Ricerca e l’Università Annamaria Bernini, intervenendo in videocollegamento dall’Uzbekistan a un incontro sulla intelligenza artificiale nell’ambito del G7 di Siracusa.

“L’agricoltura per noi è sicuramente tradizione ma non è più solamente lavoro della persona, trattori, ma è soprattutto uso dei droni, uso dei satelliti, gestione dell’acqua, gestione del cibo, capacità di irrigazione mirata — dice Bernini – Ed è un modo per trasferire informazioni innovative attraverso la creazione di nuovi mestieri”. E ha parlato del “trasferimento delle nuove tecnologie applicate all’agricoltura a Caivano”.