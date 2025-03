Ia: Casellati, ‘governarla con saggezza e discernimento, una sfida etica’

26 Marzo 2025

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “L’Intelligenza artificiale non possiede un’etica intrinseca: non sceglie tra il bene e il male, non ha coscienza, esegue istruzioni. Dipende da noi, dunque, darle una direzione. Spetta a noi definire i limiti e le regole entro cui deve operare. Ponendoci innanzitutto la domanda giusta: non solo cosa può fare l’Intelligenza artificiale, ma cosa deve fare per servire l’uomo e la giustizia. Perché il progresso tecnico, da solo, non garantisce un futuro migliore. Il vero discrimine sarà sempre l’uso che ne facciamo. Ecco perché siamo chiamati a governarlo con saggezza e discernimento. Ecco perché la sfida non è solo tecnologica, ma profondamente etica”. Lo ha affermato il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, intervenendo a Montecitorio alla proiezione del documentario ‘Federico Faggin, l’uomo che vide il futuro’, diretto da Marcello Foa.