Ia: Conte, ‘M5S in prima linea, no a nuovi ‘imperialismi digitali”

Novembre 19, 2023

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è una delle sfide più importanti del nostro tempo. Ieri abbiamo vissuto una grande giornata. Nel corso dell’evento “IDIA” abbiamo ascoltato imprenditori, esperti, filosofi, stakeholders. Circa 2000 persone al Talent Garden hanno dibattuto, ascoltato, scoperto con noi le opportunità e i rischi di un mondo nuovo. Inizia oggi un lavoro che servirà a governare questo processo e a stimolare un dibattito pubblico su questa grande rivoluzione. Un lavoro su cui inviteremo i cittadini, le associazioni, le istituzioni e le altre forze politiche a confrontarsi con un Libro verde che sottoporremo alla consultazione pubblica. Oggi per governare la complessità e indirizzare efficacemente i cambiamenti occorre studiare e approfondire tutte le implicazioni sociali, economiche, culturali, ambientali di questa nuova rivoluzione tecnologica. Il M5S continuerà ad essere sempre in prima linea, pronto a sollecitare nuove soluzioni per anticipare e non subire questi complessi cambiamenti, suggerendo un quadro di regolazione equilibrato, che impedisca nuovi “imperialismi digitali” e offra precise garanzie di tutela dei diritti delle persone”. Lo scrive sui social il leader del M5S Giuseppe Conte.

“Si combatterà una battaglia cruciale per tutelare le emozioni, le idee, i diritti, la dignità dei singoli, ma anche per garantire una migliore qualità della nostra democrazia. È una battaglia che non possiamo perdere. Noi ci siamo”, conclude l’ex premier.