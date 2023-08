Ia: Fdi, ‘massima attenzione a rischi per lavoratori mass media’

Agosto 30, 2023

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – “La commissione Cultura della Camera e l’intergruppo giornalisti stanno portando avanti un ottimo lavoro fatto di costante monitoraggio sulle ricadute dell’intelligenza artificiale nel mondo del giornalismo e della informazione. C’è la necessità di rafforzare le tutele per i giornalisti e tutti i ruoli, come i poligrafici, che rischiano di vedersi superati come già sta avvenendo in altri Paesi. Altra minaccia da scongiurare è il livellamento verso il basso dell’informazione con progressivo immiserimento della qualità delle notizie, soprattutto con utilizzo spinto di modelli di Ia che si nutrono proprio di altre Ia generative. Forte necessità è la tutela dell’informazione libera ed una sorta di bollinatura dei mass media che fanno largo utilizzo delle Ia generative”. Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, componente della commissione Cultura e Andrea Mascaretti, componente intergruppo giornalisti.