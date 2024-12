IA: G7, logo Hiroshima Process per uso sicuro, etico e trasparente**

13 Dicembre 2024

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – La Presidenza italiana ha “rilanciato il ruolo del G7 rispetto a grandi temi globali della contemporaneità, come l’intelligenza artificiale e la migrazione. Sull’IA, il piano d’azione definito nelle sue linee strategiche a Borgo Egnazia e poi elaborato dai ministri del Lavoro traccia alcuni confini allo sviluppo di questa tecnologia affinché sia impiegata al servizio dell’uomo, senza moltiplicare le disuguaglianze fra le Nazioni e all’interno delle nostre società. In questa prospettiva, i G7 hanno ideato un logo che consentirà di sapere quali organizzazioni aderiscono all’Hiroshima AI Process, impegnandosi a usare in modo sicuro, trasparente, etico e affidabile l’IA”. Così una nota diffusa dalla presidenza italiana.