Ia: Gusmeroli (Lega), ‘un cambio di paradigma da governare’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La capacità dell’AI di generare risultati e contenuti senza l’intervento umano può portare il Pil mondiale a una crescita annuale del 7% (pari a 7 mila miliardi di dollari) nei prossimi 10 anni, abilitando tecnologie altamente innovative, al contempo però sussistono grandi timori per milioni di posti di lavoro”. Così Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile unità Fisco della Lega, intervenendo al convegno organizzato da I-Com per la presentazione del testo ‘L’economia di ChatGpt – Tra false paure e veri rischi’ di Stefano da Empoli.

“Come Lega abbiamo fortemente voluto e promosso l’indagine conoscitiva che si sta svolgendo in commissione: attraverso l’ascolto di esperti, imprese, associazioni e istituzioni dobbiamo capire potenzialità e rischi. Si tratta della prima iniziativa parlamentare in tal senso e le conclusioni saranno messe a disposizione del Governo come base di partenza per una prossima PdL sull’Ai. Lo abbiamo visto anche nel caso del Made in Italy. L’indagine conoscitiva svolta dalla commissione è stata fondamentale e strategica, perchè le buone Leggi nascono dall’ascolto. L’Intelligenza Artificiale rappresenta una svolta epocale, ma dobbiamo governare il fenomeno e non subirlo”, conclude.