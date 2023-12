Ia: Mattarella, ‘regole Ue vantaggio per intera comunità internazionale’

Dicembre 15, 2023

Roma, 15 dic. (Adnkronos) – “Le iniziative recentemente assunte in sede europea in materia di Intelligenza artificiale, per la definizione di standard e regole, sono un esempio di buone pratiche a vantaggio di tutta la comunità internazionale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno.