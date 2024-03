Ia: Meloni, ‘con Cdp investimento di 1 mld, governarla limitando rischi’

Marzo 12, 2024

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “L’intelligenza artificiale è forse una delle più grandi sfide con le quali abbiamo a che fare in questo tempo. Per il tramite di Cassa depositi e presti ci sarà un investimento di un miliardo di euro per lo sviluppo dell’Ia, perché chiaramente una nazione come la nostra non può rimanere indietro. Deve riuscire a essere competitiva, deve riuscire a fare il proprio lavoro per creare campioni nazionali e dall’altra parte questo nostro impegno si innesta con un quadro regolatorio necessario, che è anche uno dei temi principali che noi porteremo all’attenzione del G7, di cui abbiamo assunto la presidenza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Bolzano per la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Provincia autonoma di Bolzano.

“Il progresso, la scienza, la tecnologia sono sempre strumenti neutrali e l’impatto positivo o negativo che hanno dipendono sempre dalla nostra capacità di governarli. L’intelligenza artificiale è una grandissima opportunità, può esserlo, ma allo stesso tempo porta con sé numerosi rischi”. Bisogna dunque essere in grado “di governarla nel modo giusto, garantendo nel caso specifico dell’intelligenza artificiale che l’uomo rimanga centrale rispetto al processo”.