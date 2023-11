Ia: Meloni, ‘tra priorità strategiche governo, al lavoro su fondo start up’

Novembre 2, 2023

Londra, 2 nov. (Adnkronos) – L’intelligenza artificiale “è tra le priorità strategiche” dell’agenda del governo italiano, ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo all’AI Safety Summit di Londra. La presidente del Consiglio ha ricordato che l’esecutivo sta completando il Piano Strategico Nazionale per l’IA ed è al lavoro per costituire un Fondo specifico per sostenere le start-up italiane che operano nel settore. Da parte di Meloni è stato inoltre rimarcato l’impegno a collaborare con l’Unione Europea per l’approvazione dell’Artificial Intelligence Act.