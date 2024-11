Ia, Peppucci (Sole24Ore Formazione): “Tecnologie per più ampio e migliore livello istruzione”

19 Novembre 2024

Roma, 19 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “L’Italia vive in un contesto dove il tasso di educazione a livello di paese è sotto la media europea e deve essere accelerato. Bisogna ampliare e dare la possibilità di accessibilità di un’istruzione di qualità a un’audience più vasta possibile”. A dirlo Fulvio Peppucci, dg Sole24Ore Formazione, intervenendo all’evento Adnkronos Q&A, ‘Trasformazione digitale, dentro l’AI’. “Multiversity, il più grande gruppo di education in Italia, ha di recente innovato – ricorda – la propria piattaforma basata su tecnologia di Open AI e sviluppato con il supporto di Bain & Company, introducendo un formidabile assistente all’apprendimento degli studenti. Per cui tutti gli studenti che seguono i corsi di Italia hanno la possibilità di avere un assistente che garantirà non soltanto la didattica, ma un’interazione in ogni momento per chiedere chiarimenti, approfondimenti, fare dei test, riferimenti del contenuto”.

“Sono gli applicatori di formazione – fa notare – che si occupano non soltanto di formazione destinata agli individui, ma anche destinata all’azienda. Con la nostra didattica e lo strumento digitale riusciamo ad erogare un contenuto di qualità sul territorio nazionale”.

Fulvio Peppucci ricorda poi che “Industria 5.0 dice che ci deve essere una cooperazione sinergica tra l’individuo e la macchina. Viviamo in un sistema sempre più complesso, sempre più sfidante. Dobbiamo andare a chiedere alle aziende di che cosa hanno bisogno, trasformare in maniera sicuramente attiva le risposte dei programmi informativi, per cui essere straordinariamente pratici. Non dimenticandosi che a fianco a quelle che sono le competenze tecniche dobbiamo comunque far evolvere fortemente anche le competenze degli esseri umani. La trasformazione digitale verrà fatta dagli uomini, da un’organizzazione”.