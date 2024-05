Ia, Scordamaglia: “Un aiuto per la sicurezza sul lavoro ma valori rimangono nelle nostre mani”

17 Maggio 2024

Firenze, 17 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Il settore agroalimentare è diventato leader mondiale per la capacità di sposare l’Intelligenza artificiale, certo la sicurezza sul lavoro non è un’emergenza, ma deve diventare un’ossessione quotidiana. Importante è la condivisione tra imprese e lavoratori e la formazione a partire dalle scuole”. A dirlo Luigi Scordamaglia, capo Area mercati, internazionalizzazione e politiche comunitarie di Coldiretti, intervenendo al Festival del lavoro in corso a Firenze.

“Ovviamente – precisa – tutto questo si fa con risorse adeguate e possiamo dire che ci sono, come i bandi Inail, anche se non sono mai abbastanza. Quello che serve è una semplificazione di accesso alle risorse. Abbiamo visto poi quanto la prevenzione sia importante anche nella competizione internazionale”.

“E’ evidente – avverte Scordamaglia – che l’innovazione riduce determinati rischi, problemi che infatti sono stati superati in alcune zone d’Italia dall’automatizzazione; però attenzione perché se puntiamo alla sostenibilità non esiste sostenibilità senza la sicurezza all’interno delle nostre fabbriche e pensare di delegare all’intelligenza artificiale lo strumento per ridurre i rischi va bene ma i valori rimangono nelle nostre mani”.