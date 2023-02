Iberdrola: utile +12% a 4.339 mln nel 2022

Febbraio 22, 2023

Madrid, 22 feb. (Adnkronos/Europa Press) – Il colosso spagnola specializzato nella produzione, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, Iberdrola ha registrato un utile netto di 4.339 milioni di euro nel 2022, con un aumento dell’11,6% rispetto all’anno precedente, in un anno in cui la diversificazione geografica ha compensato il calo del 19% del risultato della Spagna, come ha riferito mercoledì alla Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (Cnmv).

L’azienda ha effettuato investimenti storici per 10.730 milioni di euro, che rappresentano un aumento del 13%, nonostante le pressioni inflazionistiche e le sfide della catena di approvvigionamento. Il 90% degli investimenti è stato destinato alle energie rinnovabili e alle reti intelligenti per accelerare l’elettrificazione e promuovere l’autonomia energetica. Il 38% degli investimenti è stato destinato all’Unione Europea: quasi 3 miliardi in Spagna, il Paese che ha ricevuto il maggior numero di investimenti, e 1,2 miliardi in altri Paesi come Germania, Francia e Portogallo. Circa il 25% degli investimenti è stato effettuato negli Stati Uniti, il 20% in America Latina e il 13% nel Regno Unito, mentre il restante 4% è stato destinato ad altri Paesi, come l’Australia.

Il margine operativo lordo (Ebitda) globale, invece, è aumentato del 10%, raggiungendo i 13.228 milioni di euro nel 2022, grazie alla crescita negli Stati Uniti e in Brasile, che ha compensato il risultato inferiore in Spagna, dovuto a misure normative e fiscali e agli alti costi dell’energia che non sono stati trasferiti ai clienti.

“In un anno segnato dalla crisi energetica e dalle difficoltà delle catene di approvvigionamento globali, abbiamo aumentato gli investimenti del 13% a quasi 11.000 milioni di euro per continuare a crescere in modo solido, generando più attività e occupazione e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili”, ha sottolineato il presidente di Iberdrola, Ignacio Galán.

Guardando al 2023, l’azienda prevede di investire 11.000 milioni di euro nel 2023, che le consentiranno di aumentare la capacità rinnovabile installata di 3.000 MW e di continuare ad accrescere il patrimonio di rete, che già supera i 39.000 milioni di euro. Con ciò, l’azienda prevede una crescita dell’utile netto tra l’8% e il 10%, o circa il 5% includendo la nuova imposta sul reddito in Spagna.

Il consiglio di amministrazione propone all’assemblea generale degli azionisti di pagare agli azionisti di Iberdrola un dividendo finale di 0,31 euro lordi per azione, in aggiunta agli 0,18 euro pagati a gennaio, per una remunerazione totale di 0,49 euro per azione.