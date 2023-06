Ibrahimovic si ritira, le lacrime per l’addio al calcio – Video

Giugno 5, 2023

Milano, 4 giu. (Adnkronos) – Zlatan Ibrahimovic chiude la carriera e dà l’addio al calcio. Il 41enne attaccante svedese annuncia il ritiro dopo Milan-Verona, gara che chiude il campionato con il 3-1 per i rossoneri. Alla fine del match, Ibrahimovic in mezzo al campo saluta tutti i compagni e lo staff tecnico, abbracciando tutti i dirigenti. “Non respiro ma va bene. Tanti ricordi e tante emozioni qua. La prima volta che sono arrivato al Milan mi avete dato felicità, la seconda volta mi avete dato amore. Voglio ringraziare la famiglia e tutti quelli che mi stanno vicino. Voglio ringraziare la mia seconda famiglia: i giocatori. Voglio ringraziare il mister e lo staff per la responsabilità che mi hanno dato. Voglio ringraziare i dirigenti per l’opportunità data. Ultimo, ma non per importanza, voglio ringraziare i tifosi. Mi avete accolto con le braccia aperte, mi avete fatto sentire a casa, sarò milanista per tutta la vita. E’ arrivato il momento di dire ciao al calcio, non a voi”, dice Ibra.

Prima del match, la curva sud rossonera ha salutato il centravanti svedese con una coreografia da brividi: ‘Godbye’ il messaggio formato sugli spalti dal fulcro della tifoseria rossonera prima del match Milan-Verona. E Ibra, commosso, ha risposto mostrando il simbolo del cuore alle telecamere.