Ict, De Poli: “Investire sulla digitalizzazione dell’età adulta”

Ottobre 14, 2023

Roma, 13 ott. – (Adnkronos) – “In Senato presentiamo DIGITALmeet 2023, festival dell’alfabetizzazione digitale. Secondo una ricerca dell’Università di Padova, da parte delle aziende abbiamo una richiesta importante di persone preparate in questo settore. Il Governo sta investendo sia sulle scuole ma soprattutto dobbiamo investire sull’età adulta”. Lo ha detto il senatore dell’Udc Antonio De Poli, osservando che “per il Governo e per la maggioranza di Centrodestra l’educazione digitale è una priorità: sono stati stanziati 3 milioni nel biennio 2023-2025. E’ un primo passo, importante, che va certamente nella giusta direzione. Serve un Piano strategico per lo sviluppo dell’alfabetizzazione informatica nella popolazione adulta”.