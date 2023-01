Identità Golose, CLAI presenta l’iniziativa solidale con la Comunità di Sant’Egidio

Gennaio 27, 2023

(Adnkronos) – La solidarietà per CLAI è un viaggio a più tappe. Così, conclusa l’iniziativa natalizia portata avanti assieme a Banco Alimentare che ha permesso di distribuire 200mila pasti alle persone più in difficoltà, negli uffici della grande Cooperativa agroalimentare di Imola ci si è messi subito al lavoro per trovare un’altra opportunità di impegno attivo, in vista del periodo pasquale, a favore di chi ha più bisogno.

Già da tempo è stato dato vita a un percorso di valore nel territorio laziale che vede come protagonista la Corallina, il tradizionale salame pasquale nato a Norcia, ma la cui fama si è diffusa appunto nell’intera regione della Capitale. E proprio da questo gustoso salume prenderà avvio la nuova grande iniziativa di solidarietà, anticipata a Identità Golose di Milano: ogni acquisto di Salame Corallina CLAI permetterà infatti di contribuire a sostenere l’attività preziosa della Comunità di Sant’Egidio. Per rafforzare questo progetto solidale sono previsti interventi promozionali sul territorio e attività ad hoc sui canali social di CLAI, valorizzate anche dalla partecipazione dello Chef Max Mariola.

«La solidarietà è nel DNA di CLAI – sottolinea il Direttore Generale CLAI Pietro D’Angeli –. Per questo motivo valutiamo in continuazione le possibilità d’intervento in cui le nostre capacità di supporto e sostegno possano essere valorizzate al massimo. Questo nuovo progetto ci permetterà di creare una continuità solidale dopo l’impegno natalizio con Banco Alimentare: un modo per testimoniare coi fatti che l’attenzione agli altri non deve essere mai trasformarsi in un’esperienza occasionale».

Per quanto riguarda invece il versante prodotti, CLAI, assieme al suo marchio Zuarina, si presenta a Identità Golose con due novità particolarmente interessanti. La prima, la Spalla stagionata Zuarina, è in procinto di essere lanciata sul mercato: si tratta del più antico salume della zona parmense, ricavato dall’arto anteriore di suini pesanti nazionali. In commercio è poco diffuso per la particolare abilità che richiede la lavorazione: questa eccellenza gastronomica testimonia dunque una storia di alta norcineria. È un salume magro, dal profumo e sapore delicati, senza conservanti, realizzato con carne 100% italiana di alta qualità e una stagionatura lenta di almeno 12 mesi.

L’altra novità di prodotto, stavolta con marchio CLAI, riguarda invece il Guanciale stagionato, sul mercato da poche settimane. È un prodotto che rappresenta molto bene lo “spirito” CLAI: nasce dalla tradizione e la sua carne – della filiera CLAI, di suini nati e allevati in Italia – è lavorata con pochi ingredienti, una sapiente artigianalità e una stagionatura lenta e dolce di 12 settimane (ben oltre quella raggiunta dalla maggioranza degli operatori presenti sul mercato) che conferisce al prodotto un sapore unico e un profumo intenso. Senza dimenticare una caratteristica fondamentale e rara come la totale mancanza di conservanti.