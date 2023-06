Ig: premiata come ‘migliore piattaforma di trading’ agli ITForum Awards 2023

Giugno 19, 2023

Milano, 19 giu. (Adnkronos) – Ig Italia è stata premiata come “migliore piattaforma di Trading” agli ItForum Awards 2023, il principale evento dedicato a trading, investimenti e digital finance, tenutosi il 15 giugno. Questo riconoscimento, accettato da Fabio De Cillis, Country Manager di Ig Italia, al Grand Hotel di Rimini, dove si è svolta la premiazione, testimonia il ruolo della società come player principale del settore, con un’offerta in grado di fornire strumenti ed esperienze d’investimento all’avanguardia e trasparenti e di rispondere alle esigenze dei trader.

Ig è stato il primo broker in Italia ad offrire la possibilità di negoziare i Certificati Turbo24 e la sua piattaforma permette l’accesso a oltre 17 mila mercati finanziari, mettendo a disposizione degli investitori strumenti avanzati e la possibilità di operare direttamente dai grafici. Semplicità, velocità e personalizzazione sono stati infatti gli elementi che hanno spinto la redazione a conferire il primo premio di categoria ad Ig. Presente sul mercato italiano da 15 anni e con quasi 50 anni di storia, la piattaforma promuove attivamente iniziative di educazione finanziaria per rafforzare la consapevolezza degli investitori e migliorarne la comprensione di opportunità e rischi in un contesto di mercato in continua evoluzione.

Sin dal 1974, Ig è impegnata nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per intercettare i trend di mercato: tra i più significativi e recenti successi, il lancio dei primi certificati Turbo al mondo sulle criptovalute, che ha consentito l’accesso a questa nuova asset class sempre più sotto i riflettori e che riscontra sempre più interesse da parte degli investitori. La società ha recentemente ampliato la propria offerta con una nuova emissione di 27 certificati che permettono di investire sui migliori titoli dei settori con le prospettive più promettenti per il 2023. All’interno della kermesse, anche un workshop con la partecipazione di Tom Sosnoff, fondatore e Ceo di tastylive, tra i numerosi seminari, sessioni formative e workshop organizzati dalla società e tenuti da esperti di Ig e trader del settore che hanno riscontrato un forte interesse da parte dei partecipanti.