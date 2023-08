Ilva: Pagano (Pd), ‘Fitto sblocchi risorse Pnrr per decarbonizzazione’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “La notizia della scelta di Paul Whurt e Midrex come soggetti che, insieme a Dri d’Italia, dovranno occuparsi della realizzazione dell’impianto di preridotto negli stabilimenti di Taranto non lascia più alcuna attenuante al ministro Fitto. Il percorso della decarbonizzazione, malgrado le sue sconsiderate decisioni, è già tracciato. Sblocchi il miliardo di euro del Pnrr che avevamo appositamente destinato alla transizione dell’ex Ilva e che lui invece ha pensato bene di cancellare. Taranto non può tornare a essere schiava dell’acciaio. Il ministro ne prenda atto”. Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito democratico.