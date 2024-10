‘Impresa.Italia.it’, quando azienda e Pa sono a portata di clic

22 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Nato nel 2017 il servizio “impresa.italia” è una web app innovativa che, con un semplice clic, offre al legale rappresentante dell’impresa un accesso rapido, sicuro e gratuito ai documenti ufficiali della propria azienda. Da poco, l’App è arrivata sui principali store online, rinnovata e con nuovi servizi per rendere ancora più semplice la gestione quotidiana dell’impresa.

Questo il tema al centro della quarta puntata della serie podcast ‘L’impresa è digitale’, un viaggio alla scoperta dell’Italia del futuro, promosso da InfoCamere e realizzato in collaborazione con Adnkronos. L’episodio di questa settimana, dal titolo “Impresa.italia.it l’app che collega imprese e PA”, vede la partecipazione di Francesca Fiore, responsabile del progetto Impresa Italia per InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale.

‘L’impresa è digitale’ è disponibile sulle principali piattaforme audio – Apple Podcast, Spotify, Spreaker, Google Podcasts, YouTube – sul sito InfoCamere.it e sul sito Adnkronos.com. Ogni settimana, un nuovo episodio.

‘L’impresa è digitale’ è una serie di InfoCamere, realizzata da Adnkronos, con la supervisione contenuti a cura di Paolo Ghezzi, Maria Teresa Capacchione, Carlo De Vincentiis, e la cura editoriale e supervisione alla produzione di Alberto Di Stefano.