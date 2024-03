Imprese: Caselli (Bocconi), ‘management è responsabilità, sfida uscire da confort zone’

Marzo 7, 2024

Milano, 7 mar.(Adnkronos) – “Management significa responsabilità; quando si cominciano ad aggiungere aggettivi vuol dire che qualcosa non sta funzionando”. Così Stefano Caselli, Dean di Sda Bocconi, ha aperto il ‘Festival del Management’, due giorni dedicati alla scienza del management in programma oggi e domani a Milano. Giunto alla sua seconda edizione e promosso dalla Sima, la società scientifica che riunisce i docenti di management italiani, il festival riunisce oltre 200 ospiti, tra speaker dal mondo delle società, docenti ed esperti, in oltre 50 eventi per confrontarsi sui temi più rilevanti per l’impresa e la società.

“Trovo sempre un po’ bizzarro quando si parla di ‘management responsabile’ -spiega Caselli-; il management è responsabilità, per definizione. Significa guidare, avere la capacità di capire le persone, avere la capacità, oggi sempre più difficile, di assumersi delle responsabilità e di mettere a rischio la propria capacità di guidare e di leadership”. Proprio questa è la sfida più complessa oggi: “La responsabilità di tutte le donne degli uomini che hanno il compito di guidare organizzazioni, qualunque esse e esse siano. Perché il management non è una maglietta di riferimento e deve rivolgersi a qualsiasi tipo di organizzazione, pubblica o privata, quotata o non quotata, profit o not for profit”.

“Il management -sottolinea- è, e deve essere, trasversale, anche nei contenuti. E la tentazione che tutti noi dobbiamo evitare è quella di chiuderci nella nostra comfort zone del nostro ‘fantastico silos’, un luogo dove tutti sono bravi a tendere alla perfezione. La sfida è di rompere questi silos. Romperli, ma non distruggerli perché distruggere è un’attività molto rapida che non genera nessun risultato. Saper spaccare silos ed essere trasversali è la bellezza e il dovere di chi fa management nel mondo accademico, nel mondo economico e nel mondo dell’istituzioni. E queste due giornate -conclude Caselli- vanno chiaramente in questa direzione”.