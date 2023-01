Imprese, Confindustria: quelle estere migliori ambasciatori nostro paese nel mondo

Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen.(Adnkronos) – “In una fase di ridefinizione delle catene internazionali del valore, dobbiamo rapportarci con le imprese estere che si trovano già sul nostro territorio non solo per trattenerle, ma anche per attirare nuovi investimenti esteri. Infatti gli investitori già presenti potranno essere i primi a considerare nuove operazioni ed essere i migliori ambasciatori del nostro paese nel mondo”. Così Barbara Beltrame Giacomello, Vice Presidente per l’Internazionalizzazione e Presidente dell’Advisory Board Investitori Esteri di Confindustria, intervenendo all’evento “Selecting Italy”, promosso dalla Conferenza delle Regioni in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia a Trieste

“Per fare questo i temi di reputazione, sostenibilità e branding giocheranno un ruolo crescente. Si tratta di una grande chance per l’Italia, un’occasione da non perdere proprio adesso che si apre un ventaglio di opportunità con l’implementazione del Pnrr”, prosegue. “L’iniziativa di oggi per noi è davvero molto importante, perché mette al centro il ruolo dei territori nell’attrazione di nuovi investimenti esteri. Confindustria da tempo ha avviato un progetto di collaborazione con i territori attraverso la firma dei Protocolli d’Intesa che coinvolgono le nostre Confindustrie regionali e le Regioni per fidelizzare le grandi imprese estere già presenti in Italia e agevolare nuovi investimenti da parte loro”, aggiunge sottolineando come “è ora più che mai importante presentarci come un paese unito e compatto, e proporre tutti insieme l’Italia come una destinazione attrattiva”.