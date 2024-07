Imprese: De Maria (Pd), ‘governo riferisca in aula su caso La Perla’

24 Luglio 2024

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Oggi sono intervenuto sull’ Ordine del Lavori alla Camera, per ricordare al Governo la criticità della fase in atto a la Perla e sollecitare la sua attenzione in merito, chiedendo al Ministro delle imprese e del made in Italy di riferire in Aula. Si tratta di difendere un presidio produttivo di grandissimo valore per il Paese e con esso lavoratrici e lavoratori caratterizzati da una straordinaria professionalità. Oggi quale lavoratrici e quei lavoratori manifesteranno davanti alla sede dell’azienda. Ad oggi l’Amministrazione Straordinaria riguarda la sola azienda produttiva e, se si vuole garantire un percorso efficace per una vera riattivazione delle attività, è indispensabile si proceda ad attrazione in Amministrazione Straordinaria di La Perla Management Uk e La Perla Italia. È importante che le istituzioni lavorino in squadra per quella che è davvero una priorità per tutti”. Così Andrea De Maria, deputato Pd.