Imprese: Fitto, ‘su credito imposta 1,6 mld, totale supera 4 mld ora stop polemiche’

7 Agosto 2024

Roma, 7 ago. (Adnkronos) – “Sulle norme relative al credito d’imposta sono stati inseriti 1,6 miliardi che raddoppiano l’importo previsto, ai quali si aggiunge la possibilità per i programmi di coesione di poter usare queste risorse in modo facoltativo. L’importo complessivo supera così i 4,2 miliardi. Le risorse a copertura del credito d’imposta” ammontano a una “cifra che non era stata mai prevista né immaginata”. Così il ministro per gli Affari europei, per il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.

“Gli interventi realizzati sono 167 milioni di euro”, dunque “l’importo è di gran lunga superiore. Di fronte a una tempesta in un bicchier d’acqua che si era creata, con questa scelta creiamo le condizioni per dare una risposta chiara alle imprese. Il meccanismo messo in campo garantisce non solo coperture finanziarie ma da anche risposte strutturali, per mettere un punto alle polemiche che sono state strumentali”, ammonisce.