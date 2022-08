Imprese: Fontana, ‘allarme Bonomi non cada nel vuoto, vanno sostenute con urgenza’

Agosto 26, 2022

Milano, 26 ago. (Adnkronos) – “Il grido d’allarme del presidente di Confindustria Carlo Bonomi non deve cadere nel vuoto. Le nostre imprese vanno sostenute con misure urgenti”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aggiungendo: “Non c’è tempo da perdere, il premier Draghi deve intervenire immediatamente per contrastare quello che Bonomi definisce un ‘terremoto economico’”.

“Negli ultimi due anni -prosegue Fontana- Regione Lombardia ha attuato numerosi interventi per cercare di dare un supporto concreto al mondo economico-produttivo. Per quanto di nostra competenza continueremo ad operare per alimentare il motore della locomotiva trainante dell’intero Paese”.