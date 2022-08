Imprese: Guidesi, ‘con strumenti Lombardia generato mezzo miliardo investimenti’

Agosto 4, 2022

Milano, 4 ago. (Adnkronos) – Le risorse economiche a fondo perduto stanziate dall’assessorato allo Sviluppo economico della Regione Lombardia guidato da Guido Guidesi per le aziende lombarde ammontano a 195.781.952,89; contributi in grado di stimolare ulteriori investimenti per 534.439.668,57 di euro da parte delle imprese, con un moltiplicatore di oltre due volte e mezzo il contributo pubblico. “Un lavoro frutto dell’ascolto, della continua collaborazione tra Regione Lombardia e il ‘sistema lombardo’; un’impostazione che si basa soprattutto sul confronto continuo e costruttivo con le imprese e le associazioni di riferimento; sano rapporto pubblico-privato e sano pragmatismo lombardo” ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

Guardando i numeri si evince che i contributi maggiori sono arrivati dalla misura ‘Credito Adesso Evolution’, 37.403.069,56 milioni di euro. Lo strumento è stato attivato in piena emergenza sanitaria per sostenere pmi, liberi professionisti e studi associati nel superare la fase di difficoltà, garantendo l’accesso al credito e la liquidità in tempi rapidi e riducendo il pricing dei finanziamenti del 3%, con un massimo di 70 mila di finanziamento. Altra misura “apprezzata” dalle aziende è stata quella della patrimonializzazione; in questo caso le risorse arrivate sul territorio, al momento, sono 18.680.589,09 di euro. La patrimonializzazione risultata essere anche la misura che è riuscita a creare il maggior indotto sul territorio “grazie al moltiplicatore generato di ben sette volte il contributo economico regionale”. Gli interventi hanno interessato praticamente tutti i settori: credito, transizione ecologica, trasformazione digitale, innovazione, rafforzamento delle competenze e della competitività, internazionale e l’attrattività.

Sono quindici gli strumenti introdotti dall’assessorato a favore delle imprese lombarde ancora attivi; per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.imprese.regione.lombardia.it. A queste si andranno ad aggiungere, da settembre, ulteriori sedici strumenti per un totale di 325 milioni di euro e, per la prima volta in Italia, ci sarà una programmazione, una calendarizzazione delle misure fino al 2024.